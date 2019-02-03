السيسي يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيداً بجهود "أمانو" لتفعيل الدور المهم للوكالة، لا سيما في إطار العمل على ضمان سلمية استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية على مستوى العالم، ودعم مساعي نشر السلام والأمن الدوليين، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

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