شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يرفع الجلسة ويؤكد: على الحكومة الاستجابة لمطالب المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة التالية ظهر غدا الاثنين.

وقال عبد العال مداعبا المستشار أشرف مروان، وزير شئون مجلس النواب لحكومة، حاطك فى وش المدفع مش عارف ليه وانا اشفق عليك من ان تتحمل هذا العبء وأنا أعلم ان لديك الإرادة لتحمل الكثير".

واختتم حديثه قائلا:"على الحكومة ان تستجيب لكل لمطالب المجلس".

وكان الدكتور على عبد العال قد تساءل خلال مناقشة المجلس اليوم عن سبب عدم تواجد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.

ورد عليه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب مؤكدا أن وزير المالية سيحضر للجلسة العامة فى تمام الساعة 2:15، ليرد عليه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قائلا: "نحن من نحدد موعد حضور الوزير للجلسة العامة وليس الوزير".