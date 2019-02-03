شاهد فى دقيقة.. لو عندك خلايا شمسية فوق بيتك.. اعرف إزاى تبيع الكهرباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تمتلك وحدة خلايا شمسية أعلى أسطح منزلك أو شركتك أو مصنعك، فأنت تستطيع أن تحقق أرباحا من هذه الوحدة بجانب خفض فاتورة الكهرباء الشهرية، وذلك من خلال بيع الطاقة الكهربائية المولدة من الخلايا الشمسية لشركة الكهرباء التابع لها، ويرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن كيفية بيع الكهرباء للشركة وهى كالآتى: 1 - تقديم طلب لشركة الكهرباء لتوصيل وحدة الخلايا الشمسية بالشبكة الرئيسية. 2 - تركيب عداد لقياس الاستهلاك والإنتاج. 3 - محاسبة شركة توزيع الكهرباء فى نهاية كل شهر على صافى الربح. 4 - إذا أنتجت أكثر من استهلاكك يمكنك البيع للشركة مقابل مبلغ كل عام. 5 - يمكن التعرف على القواعد المنظمة لبيع الكهرباء لشركة الكهرباء من خلال الكتاب الدورى على الرابط التالى:

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