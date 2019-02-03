شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم لليوم السابع: مصر والإمارات نموذج يحتذى به فى إعلاء القيم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مصر والإمارات يعدان نموذجا يحتذى به فى التسامح وقبول الآخر والخبرات المشتركة فى مجال إعلاء القيم الإنسانية وقد اقترحت وضع استراتيجية عربية تحت مظلة الجامعة العربية لإعلاء قيمنا العربية الأصيلة وقبول الآخر ويعد المؤتمر حدثا تاريخيا خاصة أنه يتزامن مع زيارة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.

وأكدت السفيرة فى كلمتها أمام المؤتمر العالمى للإخوة أن مفهوم الأخوة الإنسانية واقع يتحقق فى كافة ملفات وزارة الهجرة، خاصة أن الوزارة تعنى بالملفات الإنسانية كأساس لمنطلق اقتصادى أو ثقافى.

وأوضحت أن التعامل مع المصريين بالخارج بتنوعهم المهنى والمكانى والعمرى هو نوع من الإيحاء الإنسانى الذى دفع القيادة السياسية إلى إعادة وزارة الهجرة بعد 20 عاما من إلغائها، فالسبب من وجود وزارة للمصريين بالخارج هو منطلق إنسانى لرعايتهم والاهتمام بهم وتلبية طلباتهم والتحرك عند تعرضهم لأى موقف حتى لو فردى ودمجهم فى جهود التنمية وربطهم بالوطن، وكلها مفاهيم إنسانية.

وروت الوزيرة الموقف الأخير الذى أظهر ترابط المصريين بالخارج بما يحدث بوطنهم، فى إشارة إلى حادث العامل البسيط فى حى البساتين الذى ضحي بحياته ليحمي سيدة تعرضت للتعدى، دون النظر إلى اختلاف ديانتهما، وهو ما دفع مجموعة من الشباب المصرى بالخارج إلى إطلاق حملة تبرعات لدعم أسرته وابنته الصغيرة دنيا.