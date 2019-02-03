شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تلتقى قرينة حاكم الشارقة وتؤكد اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى، قرينة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأعربت السيدة انتصار السيسى عن ترحيبها بالشيخة جواهر فى بلدها الثاني مصر، مشيرة إلى اعتزاز مصر بعلاقتها الأخوية التاريخية بدولة الإمارات وما يجمعهما من تعاون وثيق ومصير مشترك، ومؤكدة ما يربط الشعبين المصرى والإماراتى من علاقات وأواصر مودة.

من جانبها، وجهت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الشكر للسيدة انتصار السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدة المكانة الخاصة التى تحظى بها مصر لدى الشعب الإماراتى، وما تمثله كمصدر إلهام لغيرها من المجتمعات العربية فى ظل ما تتمتع به من حضارة وتاريخ عريقين.

كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة وضع المرأة العربية وسبل دفع جهود الارتقاء بمكانتها الاجتماعية والاقتصادية في ظل دورها الحيوى والرئيسي في المجتمعات العربية، فضلاً عن الموضوعات الخاصة بالأجيال الجديدة من الأطفال والشباب العرب، ودور المؤسسات الاجتماعية فى دعم مسيرة التنمية ودعم القدرات، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين فى هذه المجالات.

وأكدت السيدة انتصار السيسي حرص مصر على دفع جهود التعاون بين البلدين في تلك المجالات، خاصة في ظل ما تشهد إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة حضارية وثقافية شملت مختلف مناحى الحياة، وبما يساهم فى دفع جهود العمل العربي المشترك ويعزز من قدرة المجتمعات العربية على التصدي للتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي.

أكدت الشيخة جواهر حرص إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة على استمرار تكثيف التعاون مع مصر خاصة في ظل الخبرات المصرية في مجال تمكين المرأة والارتقاء بقدراتها وصون حقها في التعليم والعمل والإبداع، فضلاً عن جهودها في إطار رعاية الأطفال والشباب لبناء شخصية وطنية عربية قادرة على التصدي للتحديات التي تواجه المجتمعات العربية، وتساعده في عملية التنمية الشاملة.