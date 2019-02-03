شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: سننفذ حكم القضاء بوقف قرار منع ظهور رئيس نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المجلس فى انتظار رأى المستشار القانونى له وأنه سيحترم الحكم الصادر بقبول الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك وأنه سينفذه.

وتابع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام:" لم نقل أن قرارات المجلس الأعلى للإعلام فوق الطعن".

وكانت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامى، وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 24105لسنة 73ق،رئيس المجلس الأعلى للأعلام.

وذكرت الدعوى، أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام أصدر قرار بإيقاف رئيس نادى الزمالك لمدة 3 أشهر من الظهور الإعلامى، وعقب انتهاء المدة بـ3 أيام أصدر المجلس قراراً بتاريخ 15 يناير الجاري، بايقافه لمدة شهرين.

وتابعت الدعوى: قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس له سندا من القانون، ضاربا بالمادة 360 من القانون رقم (1) لسنة 2016، الصادر من اللائحة الداخلية لمجلس النواب عرض الحائط، والذى تؤكد الحصانة الإجرائية لعضو مجلس النواب، وأنه لايجوز التحقيق معه أو توقيع أى عقوبة أياً كانت عليه دون استئذان المجلس.

وأضافت الدعوى، أن قرار "الأعلى للإعلام" جاء مخالفا للدستور، ويتعارض مع حرية الرأى والتعبير التى كفلها الدستور منذ صدور دستور 1923 حتى الآن.