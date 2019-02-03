التعليم تعلن فتح باب التسجيل لشغل وظائف بالمدرسة الفندقية للتكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أول مدرسة فندقية تابعة لنظام التكنولوجيا التطبيقية، تعمل على تطبيق معايير الجودة العالمية وتوفير البيئة التعليمية المميزة للمعلمين والإداريين والطلاب. وأتاحت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التسجيل الإلكترونى لمسابقة اختيار فريق المعلمين والإداريين المتميزين للعمل بالمدرسة وذلك خلال الفترة من 3/2/2019 حتى 20/2/2019. يتاح التسجيل من خلال إدخال بيانات الرقم القومى للمعلم . وأكدت الوزارة أن فريق العمل بالمدرسة سيشكل من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة فقط، ويتاح التقدم لوظائف معلمى المواد الثقافية لمعلمى التعليم العام والفنى، أما الوظائف المتخصصة الفنية تتاح لمعلمي التعليم الفني فقط. للتقدم للوظيفة عبر هذين الرابطين للتقدم للوظيفة عبر هذين الرابطين http://tawzef.emis.gov.eg/ http://emis.gov.eg/Site%20Content/pdf/2019/job/fany_taalab.pdf

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