شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 44 مسجدا خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مجدى أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، إنه فى إطارعنايتها بخدمة بيوت الله (عز وجل) ، تقوم وزارة الأوقاف بافتتاح المجموعة الأولى من المساجد التي قامت بإحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة بالكامل ، وتبلغ المساجد التي سيتم افتتاحها خلال هذا الشهر الجاري فبراير2019م 44 مسجدًا على النحو التالي : • البحيرة : • البحيرة : 1- مسجد عبد الله موسى – أبو شيحه – دمنهور 2- مسجد حجاج يوسف – عزبة سليمان يونس زاوية غزال – دمنهور • المنوفية : • المنوفية : 3- مسجد الغربي صنصط – منوف . 4- مسجد الكومي طبلوها – تلا . • المنيا : • المنيا : 5- مسجد القبلي – نزلة سعيد – دير مواس . 6- مسجد الحاج أبو زيد هريف الشيخ تمي – أبو قرقاص . • الجيزة: • الجيزة: 7- مسجد القللي – أطفيح . 8- مسجد السلام الفهمين – الصف . • قنا : • قنا : 9- مسجد الصفا والمروة – نجع حسن – البراهمه. 10- مسجد خالد بن الوليد – عباسية – قوص . 11- مسجد علي بن أبي طالب – الجميزة – دشنا . 12- مسجد السلام أبو مناع غرب – دشنا . • بني سويف : – • بني سويف : – 13- مسجد الهدى ملاحية حسن سليم – ببا . 14- مسجد نور الإسلام – عزبة حمد عبده – سمسطا. 15- مسجد عزبة الوقف أبسوح – الفشن . 16- مسج الرحمن – عزبة الهجان بني عدي – مركز ناصر . • سوهاج : • سوهاج : 17- مسج أبو شوشه المدمر – طما . 18- مسجد أل عبد الجليل – عزبة ابيدوس – البلينا . 19- مسجد الكبير بني هلال – المراغة . 20- مسجد الرحمن الطوايل – ساقلته. 21- مسجد الهدى نجع الساحل – البلينا. 22- مسجد الرحمن حاجر مشطا – طهطا. 23- مسجد التوحيد نجع غزالي – المراغه. 24- مسجد التقوى نجع طه بندار الغربية – جرجا. 25- مسجد آل عبد الخالق تجع أحمد القرعان – جرجا. 26- مسجد الشهداء البطاخ – المراغة. 27- مسجد أولاد أحمد – البلينا. 28- مسجد الرحمن نجع الدير – العسيرات. 29- مسجد آل قريش أولاد عزاز – سوهاج. 30- مسجد آل عزيز عزبة أبو عزيز – المراغة . • الإسماعيلية : • الإسماعيلية : 31- مسجد الرحمة روض روض الصولي – أبو صوير. 32- مسجد عباد الرحمن نمرة 5 – أبو صوير. • القليوبية : • القليوبية : 33- مسجد المستشار محمود عبد الباقي – القناطر الخيرية. • الشرقية : • الشرقية : 34- مسجد القصبي غرب – صان الحجر. 35- مسجد النصر بندر الحسينية – الحسينية. 36- مسجد عزبة أبو السيد الكبير – أبو كبير. • الدقهلية : • الدقهلية : 37- مسجد الخمسائة عزبة الخمسائة – ميت سلسيل. 38- مسجد المصرب عزب المصرب – الجمالية. • السويس: • السويس: 39- مسجد تبارك الشلوية – الجناين . 40- مسجد عباد الرحمن الصباح – فيصل. • مرسى مطروح : – • مرسى مطروح : – 41- مسجد المطاريح – القصر . 42- مسجد نور الإسلام – السلوم . 43- مسجد أبو بكر الصديق – سيوه . 44- مسجد علي بن أبي طالب – مرسى مطروح . وتعلن الوزارة لاحقًا قائمة المساجد التي تم إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية ، وتقوم الوزارة بفرشها تمهيدًا لافتتاحها .

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