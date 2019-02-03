شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم أخذ أجر عن عمل لم يقم به صاحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص أخذ أجر عن عمل لم يقم به صاحبه، وجاء فى نصه: ( يوجد شخص يعمل بالخارج، ويكلفه كفيله بالقيام بعمله هو فقط دون الحضور والقيام بالعمل المطلوب منه فى وظيفته، وذلك فى مقابل توظيفه فى عمل حكومى هناك، فهل أخذ الأجر من هذه الوظيفة حلال أم حرام؟ ). وأجاب الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب، وأمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (إذا كان نظام الدولة لا يسمح بهذا الوضع، وغالبا لن يسمح؛ فأخذ هذا الأجر حرام لأنه لم يقابله عمل ويعتبر أكل لأموال الناس بالباطل).

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