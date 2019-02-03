مجلة نور للأطفال تعقد ورش عمل لمبادرة "شجّرها "بمعرض الكتاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مجموعة من الورش والمبادرات التي تسهم في المشاركة ودعم المبادرات الهادفة والبناءة. أقامت المجلة بالتعاون مع مبادرة "شجّرها" ومؤسسها المهندس عمر الديب أربعة ورش لتعليم الصغار والكبار طرق زراعة البلكونات والأسطح بركن الأطفال بجناح الازهر الشريف التي تشرف علية مجلة نور للأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. مبادرة "شجّرها" هي مبادرة شبابية بيئية تم تأسيسها في 17 أبريل 2016، تستهدف نشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة بدلاً من اشجار الزينة وزراعة البلكونات والأسطح بالطرق التقليدية والحديثة، كذلك نشر ثقافة التنمية المستدامة وحماية البيئة من التلوث ، وتعتبر المرة الأولي التي تشارك بها المبادرة بمعرض الكتاب.

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