شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية تجتذب "غرفة المؤلفين" الأمريكيين إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار دعم السفارة الأمريكية فى القاهرة، لصناعات الفنون الإبداعية فى مصر، تعاونت السفارة خلال شهر يناير 2019 مع مبادرة الإعلام فى الشرق الأوسط (MEMI)، ومشروع تطوير النص السينمائى وكتاب السيناريو "بيرث مارك سيناريو" لإجراء سلسلة من ورش العمل على مدار أسبوع كامل لكتّاب سيناريو الدراما التليفزيونية.

وبحسب السفارة الأمريكية فى القاهرة، اليوم الأحد، أتاحت ورش العمل الفرصة لكتاّب السيناريو المصريين للتفاعل المباشر مع كتاًب وخبراء السيناريو الأمريكيين من أجل تبادل الأفكار والتعرّف على منهجية "غرفة المؤلفين" المستخدمة على نطاق واسع فى صناعة التلفزيون الأمريكية.

انعقدت ورش العمل التى شارك فيها مجموعة منتقاة من المختصين المصريين من كتاب السيناريو والمنتجين بقيادة كتاب السيناريو الأمريكيين ديفيد ايزاك ( شيرز وماد مين) ولارى بالمجى ( ماش) و لارى اندريس (6 فين اندر و ألياس) و تيرى كوب (ان كونتبنت و لو اند اوردر).

وفى تصريح لها، قالت دينا نصار مديرة برنامج مبادرة الإعلام فى الشرق الأوسط MEMI: "أتاحت هذه الورشة الفرصة أمام مؤلفى ومنتجى التليفزيون المصريين الناشئين والمحترفين لتطوير أدواتهم وبيعها فى سوق التلفزيون العالمى"، وتهدف المبادرة أيضًا إلى بناء روابط مهنية عميقة ودائمة بين مجتمعات الفنون الإبداعية فى كلا البلدين.

مبادرة الإعلام فى الشرق الأوسط (MEMI) هو برنامج تدعمه وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية فى جامعة جنوب كاليفورنيا، وتوفر المبادرة دورات تدريبية وتعاونًا إبداعياً بين التليفزيون والإعلام ومتخصصى التكنولوجيا الرقمية فى الولايات المتحدة والشرق الأوسط. وتجتذب المبادرة المنتجين وكتاب السيناريو المصريين البارزين والصاعدين للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة فى ورش صناعة السيناريو، وحلقات التدريب المتقدمة بمشاركة أفضل صانعى برامج التليفزيون الأمريكيين، وللتدريب العملى فى إنتاج برامج التليفزيون الأمريكية.