شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كنائسى يتوجه إلى أبو ظبى للمشاركة بمؤتمر الأخوة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأحد وفد كنائسي كبير متوجها الي الإمارات للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمى للأخوة الإنسانية، الذى ينظمه مجلس حكماء المسلمين، ويشارك فيه نخبة من كبار القيادات والشخصيات الدينية والفكرية فى العالم.
قام الوفد الكنائسى بإنهاء إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى أبو ظبى.
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