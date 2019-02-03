منظمة خريجى الأزهر تنظم ندوات علمية للطلاب الوافدين لتحصينهم ضد الفكر المتطرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غداً بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر عدة ندوات علمية يحضرها الطلاب الوافدين وتهدف لتصحيح المفاهيم المغلوطة و تفنيد الشبهات التى آثارتها جماعات الفكر المتطرف. وتأتى على رأس هذه المفاهيم مفهوم الخلافة ، والجهاد، والمواطنة، والحاكمية والتى ستعقد تحت عنوان " الإرهاب في مرمى سهام الأزهر " ، سوف يحاضر بهذه الندوات الدكتو إبراهيم الهدهد - الرئيس السابق لجامعة الأزهر ، الدكتور عبدالفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين يقومون خلالها بوضع الحقائق العلمية الخاصة بتلك المفاهيم ، وذلك بمقر المنظمة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ابتداء من غد الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الحالى .

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