اختيار أيمن دياب رئيسا للمجلس العلمى الاستشارى لمشاريع الاتحاد الأوروبى والشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى الدكتور أيمن دياب، نائب رئيس المركز المصرى للبحوث والدراسات الأمنية، منصب رئيس المجلس العلمى الاستشارى لمشاريع الاتحاد الأوروبى والشرق الأوسط (بريما –PRIMA) للطاقه والغذاء والمياه والزراعة. ومن جهته أكد الدكتور أيمن دياب أن هذا الاختيار جاء رسميا بتصويت 19 دولة أوروبية وشرق أوسطية فى الجلسة الرسمية التى انعقدت فى بمدينة برشلونة الإسبانية أول أمس الجمعة، مضيفا أن هذا المنصب يعتبر مسؤلية كبيرة على عاتقه، حيث إنه يمثل جمهورية مصر العربية وسط 19 دولة أوروبية وشرق أوسطية وأن هذا المنصب يعتبر إضافة كبيرة له، قائلا: "سوف أكون على قدر كبير من الإيجابية فى ظل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية". الجدير بالذكر أن الدكتور أيمن دياب، عميد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، حصل على درجة الدكتوراه فى التكنولوجيا الحيوية من جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس بحوث الهندسة الوراثية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية – وزارة الزراعة، وحصل أيضا على جائزة الدولة التشجيعية ومصنَّف من قبل جامعة كمبريدج ضمن أفضل مئة عالم فى مجال التكنولوجيا الحيوية، وعضو اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية وأستاذ زائر بجامعة جرينيتش فى بريطانيا.

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