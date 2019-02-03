إنقاذ شخص ونجله من الموت حرقا داخل شقة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، شخص ونجله من الموت جراء نشوب حريق داخل شقة بمنطقة الهرم. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بالهرم وسط استغاثات من أشخاص محتجزين بالداخل. ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء مدعومين بفريق إنقاذ بري، وتم إجلاء شخص ونجله بواسطة سلم هيدروليكي بعد محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق. تم تحرير محضر بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

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