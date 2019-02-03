محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان: وجه اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالتواجد المروري الفعال في جميع الشوارع والميادين، وتكثيف الحملات لمواجهة المخالفات ورفع السيارات المركونة، وتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة. واستهدفت الحملات الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية، وسيارات الدفع الرباعي، والدراجات البخارية. وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة، لرصد كافة المخالفات، وجاري تكثيف الجهود لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات.

كانت هذه تفاصيل خبر مدير مرور القاهرة يوجه بتكثيف الحملات لتحقيق السيولة وضبط المخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.