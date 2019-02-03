مباحث القاهرة تضبط بلطجيين سرقا 6 مواطنين بالإكراه في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان: ضبطت مباحث مصر القديمة، بلطجيين متهمين بسرقة الهواتف المحمولة بالطريق العام، أقرا بارتكاب 6 وقائع سرقة. وكشفت التحريات أن المتهمين "محمد.ع"، 20 سنة، سبق اتهامه في قضيتين، "أحمد أ"، 15 سنة، ومقيم بمحافظة الجيزة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف باستخدام مركبة "توك توك" ملك الأول". وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشدا عن ضبط كافة المسروقات. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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