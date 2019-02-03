بمفتاح مصطنع.. سقوط عصابة سرقت 15 سيارة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:
ضبطت مباحث النزهة عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، أقر بارتكاب 15 سيارة.
وبينت التحريات أن عناصر التشكيل 3 متهمين، سبق اتهامهم في قضايا، كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها لإعادتها لهم مقابل مبالغ مالية، وبحوزتهم سيارتين، ومجموعة من المفاتيح المصطنعة، وأدوات تُستخدم في ممارسة نشاطهم الإجرامي.
أقر المتهمون بارتكاب 15 واقعة سرقة، ومساومة مالكيهم وإعادتها لهم نظير مبالغ مالية، وأضافوا بأن السيارتين المضبوطتين بحوزتهم قاموا بشرائهما من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
تحرر محضر واُتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.
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