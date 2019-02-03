ضبط 5 قطع سلاح ناري وتنفيذ 155 حكما قضائيا بحملة أمنية في إهناسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة إهناسيا لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطين في ارتكاب الجرائم المختلفة. أسفرت جهود تلك الحملة عن تحقيق ضبط 5 قطع سلاح ناري عبارة عن "2 بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار بحوزة 5 متهمين. وضبط خلال الحملة قضيتي مخدرات بإجمالي مضبوطات 110 جرام من مخدر الحشيش، كما تم تنفيذ 155 حكم قضائي متنوع بإجمالي 97 محكوم عليهم عبارة عن "حكم جناية، 154 حكم حبس جزئي ومستأنف. جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وجاري تكثيف الجهود واستمرار الحملات الأمنية.

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