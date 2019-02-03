مصر | بلاغ يتهم وزير الثقافة وآخرين بوقف عرض مسرحية "حسنة أبليس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم وزير الثقافة وآخرين بوقف عرض مسرحية "حسنة أبليس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من الكاتب المسرحي محمد كارم حسني، ضد كل من كل من وزير الثقافة بصفته، وشيخ الأزهر، ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ومدير الرقابة على المسرحيات بصفته وشخصه، سيف النصر العجيزي، ومدير عام الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بصفته، علاء الدين على عبد الظاهر، يتهمهم فيه بوقف عرض مسرحية «حسنة إبليس».

وأضاف البلاغ المُقيد برقم 1792 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 8 مايو 2017 قام الشاكى الكاتب المسرحي محمد كارم حسنى، بتقديم نص بعنوان «حسنة إبليس» إلى هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك بغية الترخيص له بالعرض المسرحي، حيث قام باستيفاء كافة الشروط القانونية للتقديم، إلا أنه ظل منتظراَ أكثر من 6 أشهر ولا من مجيب، وذلك بعد أن حاول مراراَ وتكراراَ المرور على المصنفات دون رد مما جعلهم مخالفين للمادة 4 فقرة «ب» من القانون رقم 430 لسنة 1955 حيث نصت المادة على التالي: «يجب على السلطة القائمة على الرقابة أن تبت في طلب الترخيص خلال 30 يوماَ على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الترخيص ممنوحاَ إذا لم يصدر قرار من هذه السلطة خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة».

وأوضح البلاغ أن المادة السابقة يجعل مسرحية «حسنة إبليس» مصرح بها بقوة القانون بنص صريح إلا أنهم حاولوا منع العرض أكثر من مرة، حاول فيها مؤلف العرض أن يواجههخ بنص المادة إلا أنهم تعمدوا التعطيل والمماطلة دون رد أو طلب للتعديل بنية الإضرار بالمؤلف مادياَ ومعنوياَ، خاصة أنه بعد مطلع شهر مارس فوجئ المؤلف محمد كارم بالرقابة ترغمه على تغيير اسم المسرحية من «حسنة إبليس» إلى «حسنة إبليس!!» بقصد وضع تعجب واستنكار من الاسم أم رغم أن الاسم لم يمس أي دين أو عقيدة لا من قريب ولا من بعيد.

وتابع أنه لو صح هذا الفعل لكان من الأولى أن يتم الاعتراض على مسمى فيلم «الشيطان يعظ» وكل ما سرده مؤلف العمل المسرحي بالقصد من الاسم هو وجود حسنة داخل أي شخص حتى لو كان إبليساَ فلا ذكر حسنة بعينها لإبليس الحقيقي ولم يسرد أي حقيقة دينية في العمل سواء من قريب أو بعيد وطالبهم برفض قانوني إلا أنهم لم يعطوا إما قبولاَ مسبباَ أو رفضاَ مسبباَ رغم مخالفتهم لنص المادة السابق ذكره، وبتاريخ 2 إبريل 2018 قامت الإدارة المعنية بقراءة النص بمنح الترخيص بناءَ على هذا التعديل إلا أن سيف النصر العجيزى رئيس الإدارة قام برفض الترخيص الممنوح.

وطالب البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو في حقهم، وفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن محاربة الإبداع والفن وإخفاء الحقيقة عن أعين المجتمع من خلال أعمال حرة وجريئة تناقش ما لم يناقش من قبل.