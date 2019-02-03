مصر | تجديد حبس متهم 15 يوما في نشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهم 15 يوما في نشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "خالد. م" 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماع يلنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمين مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي.

بعد ارتكابهم 15 واقعة.. ضبط عصابة سرقة السيارات في النزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالنزهة.

وضبط قسم شرطة النزهة عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات، اعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة، حيث تمكنت وحدة مباحث القسم.

وعقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، تم ضبط ٣ عاطلين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها لإعادتها لهم مقابل مبالغ مالية وبحوزتهم (سيارتين- مجموعة من المفاتيح المصطنعة- مجموعة من الأدوات التى يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة سيارة بذات الأسلوب ومساومة مالكيهم وإعادتها لهم نظير مبالغ مالية، وأضافوا أن السيارتين المضبوطتين بحوزتهم قاموا بشرائهما من متحصلات نشاطهم الإجرامي.