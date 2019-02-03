مصر | إخلاء سبيل ٣ من ألتراس الأهلي في أحداث شغب مباراة وحورويا الغيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل ٣ من ألتراس الأهلي في أحداث شغب مباراة وحورويا الغيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل ثلاثة من أعضاء ألتراس الأهلي المتهمين في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي وحورويا الغينى بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

والمتهمون المخلى سبيلهم هم وليد صلاح، ومحمود همام، وسينا أبو رقية، فى القضيه رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا يواجهون اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.

حجز محاكمة 6 متهمين في اقتحام قسم أطفيح لـ4 أبريل

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح لجلسة ٤ أبريل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.