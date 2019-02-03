مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمعصرة

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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمعصرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط كلٍ من: "عماد. م. ع- سن 27، سباك، سبق اتهامه في 7 قضايا آخرهم "سرقة مسكن"، و"فهد. ف. أ"- سن 21، حداد، سبق اتهامه في قضية "سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص" ومقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما (2 جاكوش، أجنه حديدية، 3 مفكات، 4 مبرد حديدي، شنيور كهربائي) عقب قيامهما بسرقة (2 خزينة حديدية وبداخلهما مبلغ مالي 30 ألف جنيه- 2 شاشة عرض، جهاز DVR خاص بالكاميرات، هاتف محمول) من داخل أحد المكاتب كائن بدائرة القسم بأسلوب "التسلق ونزع الشباك.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كمية من متحصلات نشاطهما الإجرامي لدى عملائهما كلٍ من: "طلعت ف. ع"- سن 50، صاحب مخزن خردة، "علي ع. أ"- سن 29، صاحب مخزن خردة، و"فتحي س. ع"- سن 40، صاحب مخزن خردة "مسجل شقي خطر- سرقات عامة" سبق اتهامه في 9 قضايا، مقيمون بدائرة القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل الوقائع.