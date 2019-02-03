مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمعصرة

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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمعصرة.
وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط كلٍ من: "عماد. م. ع- سن 27، سباك، سبق اتهامه في 7 قضايا آخرهم "سرقة مسكن"، و"فهد. ف. أ"- سن 21، حداد، سبق اتهامه في قضية "سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص" ومقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما (2 جاكوش، أجنه حديدية، 3 مفكات، 4 مبرد حديدي، شنيور كهربائي) عقب قيامهما بسرقة (2 خزينة حديدية وبداخلهما مبلغ مالي 30 ألف جنيه- 2 شاشة عرض، جهاز DVR خاص بالكاميرات، هاتف محمول) من داخل أحد المكاتب كائن بدائرة القسم بأسلوب "التسلق ونزع الشباك.
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كمية من متحصلات نشاطهما الإجرامي لدى عملائهما كلٍ من: "طلعت ف. ع"- سن 50، صاحب مخزن خردة، "علي ع. أ"- سن 29، صاحب مخزن خردة، و"فتحي س. ع"- سن 40، صاحب مخزن خردة "مسجل شقي خطر- سرقات عامة" سبق اتهامه في 9 قضايا، مقيمون بدائرة القسم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل الوقائع.
محكوم عليه بـ"المؤبد" و"الإعدام".. "الأمن العام" يضبط هاربا خلال 25 يناير بالإسماعيلة
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، من ضبط عاطل هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011.
ونجح قطاع الأمن العام، في ضبط العنصر الإجرامي شديد الخطورة "عواد. س. ع" وشهرته "عواد الإسكندراني"، سن 37، عاطل، ومقيم بناحية المنايف دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، والهارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011 أثناء قضاء عقوبة بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة في جناية قتل عمد بمركز فايد والمحكوم عليه بالإعدام
في قضية قتل عمد بمركز فايد وبالأشغال الشاقة المؤبدة في جنايتي "قتل عمد، وشروع في قتل" وبالسجن 5 سنوات في قضية استعراض قوة، و السابق اتهامه في 5 قضايا "قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات، سرقة وسائل نقل" بمنطقة جبلية بناحية أبو سلطان دائرة مركز فايد.
وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام شارك فيها مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطه حال قيادته السيارة رقم (جيب شيروكي) وبحوزته (بندقية آلية وخزينة و10 طلقات من ذات العيار)، واعترف بحيازته السلاح الناري للدفاع ومقاومة السلطات حال ضبطه، وأقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.
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