مصر | تأجيل محاكمة 3 متهمين في أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي لـ1 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 3 متهمين في أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي لـ1 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد 3 فبراير تاجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي" لجلسة 1 أبريل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها القتل العمد والشروع في القتل العمد، وإتلاف أموال عامة، وكذا إتلاف أموال خاصة، والبلطجة واستعراض القوة والتعدي بالضرب على عدد من جنود وضباط قوات الأمن المركزي، والتعدي على بعض المارة ومحاولة اقتحام والتعدي على منشأة حكومية "مدينة الإنتاج الإعلامي" بغرض القيام بعمل إرهابي، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص.