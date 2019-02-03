مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الجيزة" لـ2 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الجيزة" لـ2 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين، بتهمة قطع الطريق بمحيط جامعة القاهرة، والمعروفة بـ"أحداث عنف الجيزة"، لجلسة 3 مارس للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة.
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