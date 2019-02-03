مصر | حجز محاكمة 6 متهمين في اقتحام قسم أطفيح لـ4 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز محاكمة 6 متهمين في اقتحام قسم أطفيح لـ4 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح لجلسة ٤ أبريل للحكم. صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

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