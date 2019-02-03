أخبار مصر | "الخارجية": البحارة المصريين الخمسة المفرج عنهم بإيران في حالة جيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخارجية": البحارة المصريين الخمسة المفرج عنهم بإيران في حالة جيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار حرص وزارة الخارجية على سلامة ورعاية المواطنين المصريين بالخارج، فقد تكللت جهود الوزارة بالنجاح في الإفراج عن البحارة المصريين الخمسة المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخولهم بشكل غير شرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد سعودي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهم.

وتؤكد وزارة الخارجية في هذا الشأن علي أن البحارة المصريين الخمسة في حالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهم، حيث حرصت الوزارة على التأكد من سلامتهم خلال فترة احتجازهم.

وكان قد التقى سامح شكري وزير الخارجية، السيد غسان سلامة المُمثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة للتباحث بشأن آخر المُستجدات على الساحة الليبية، وتبادل الرؤي حول سُبل الدفع بالعملية السياسية، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري تناول رؤية مصر إزاء تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والجهود المصرية الرامية إلى تعزيز بناء التوافق بين أبناء الشعب الليبي الشقيق كخطوة أساسية للدفع بالحل السياسي، فضلاً عن دعم مسار بناء وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية لاستعادة زمام الأمور وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وعلى نحو يُسهم بشكل مباشر في تهيئة المناخ السياسي والأمني في ليبيا لإتمام الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن السيد غسان سلامة حرص خلال اللقاء على إطلاع الوزير شكري على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها مؤخراً على الساحة الليبية، واستعراض تطورات الأوضاع في البلاد. واتصالاً بذلك، أكد الوزير شكري على مُحدّدات الموقف المصري من الأزمة الليبية المبني على الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، وذلك في إطار حوار ليبي ليبي ووفقاً للاتفاق السياسي الليبي، وبما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها.

واختتم حافظ، بأن المُمثل الخاص ثمّن من جانبه زيارته إلى القاهرة وتبادل الرؤى مع الوزير شكري بشأن مستقبل تسوية الأزمة الليبية، معرباً عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر لدعم جهود إنهاء الأزمة على الصعيديّن السياسي والأمني، ومنوهاً لتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.