أخبار مصر | رئيس الوزراء يلتقي وزير الاقتصاد الألماني وممثلي 40 شركة ألمانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يلتقي وزير الاقتصاد الألماني وممثلي 40 شركة ألمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدبولى يشيد بالعلاقات المتنامية بين مصر وألمانيا كثمرة للعلاقات بين الرئيس السيسي وميركل

ألتماير: ألمانيا تتطلع لتعزير التعاون مع مصر في مجالات متعددة.. اليوم وضع حجر أساس الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية

مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا للشركات العالمية.. والشركات المشاركة في الزيارة تتطلع لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني والوفد المرافق له، والذي يضم ممثلين لما يقرب من ٤٠ شركة ألمانية من العاملة في مصر، وكذا الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالعلاقات المتنامية بين مصر وألمانيا على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي جاءت كثمرة للعلاقات الودية التي تربط الرئيس السيسي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهو ما انعكس على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر خاضت برنامج الإصلاح الاقتصادي بكل عزيمة وإصرار على إنقاذ الوضع الاقتصادي، ووضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح، وهو ما تحقق بالفعل بفضل قوة وعزيمة المصريين، وبدأت مصر تجني ثمار الإصلاح، ممثلاً في إقبال الشركات الكبرى على الاستثمار في السوق المصرية، وكذا شهادات كبريات المؤسسات الاقتصادية وبنوك التمويل الدولية بالنجاح الذي حققته مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وتطرق رئيس الوزراء إلى جوانب الإصلاحات التشريعية الأخرى الجارية في مصر، ومنها تعديلات قانون الجمعيات الأهلية والتي يتم حولها حوار مجتمعى مع كل الأطراف من أجل التوصل إلى قانون يحقق مصالح الجميع، ويحمي وينظم العمل الأهلي باعتباره أداة مساعدة لتحقيق التنمية وتطوير المجتمعات.

وأشار رئيس الوزراء الى السياحة الألمانية الوافدة، مشيداً بالزيادة فى معدلات تلك السياحة إلى مصر مؤكدا أن مصر ستظل دوماً بلد الأمن والأمان، وأن السائحين يشعرون بالثقة والأمان في شوارع القاهرة ربما اكثر مما يشعرون به فى مدن كبرى فى دول متقدمة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة الى المجالات التى نتطلع لتعزير التعاون مع الجانب الألمانى بشأنها، وأهمها: الطاقة النظيفة، وأنظمة النقل بما فيها تصنيع السيارات الكهربائية والسيارات الذكية، إلى جانب تكنولوجيا إعادة تدوير المخلفات.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي الحضور إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون في تلك المجالات خلال اجتماعات مجلس الأعمال المصري الألماني المشترك والمقررة غداً.

ومن جانبه، أشاد الوزير الألماني بالعلاقات الثنائية مع مصر، مشيرا الى ما يكنه الشعب الألماني من تقدير لمصر وتاريخها الحضاري وإسهاماتها فى تاريخ البشرية والتراث العالمي.

وأضاف أن مصر كانت دوماً رائدة فى منطقتها، حيث كانت سباقة فى توقيع اتفاق سلام فى ١٩٧٨ مما جنب المنطقة ويلات الحروب.

وأشار إلى أن ألمانيا تتطلع لتعزير التعاون مع مصر فى مجالات متعددة منها التعليم، حيث سيتم غداً وضع حجر أساس الجامعة الألمانية بالعاصمة الادارية الجديدة، بما تحمله من فرص تعليم للمصريين ليس فقط على المستوى الأكاديمي إنما أيضاً على المستوى العملى والتدريبي.

وأضاف ألتماير أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا للشركات العالمية، ومن ثم فان الشركات المشاركة في الزيارة تتطلع لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

واختتم الوزير الألماني حديثه بالإشارة إلى التعديلات الجارية على قانون الهجرة الألمانى بما يسمح بمنح الأولوية لاستقدام الشباب ذوي المهارات، مؤكداً أن الشباب المصرى يمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من قانون الهجرة بعد تعديله، خاصة أولئك الشباب الذين لديهم إلمام باللغة الألمانية، مشيداً بما يتمتع به الشعب المصرى في الخارج من قدرة على التأقلم مع المجتمعات الأخرى.