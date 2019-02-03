أخبار مصر | لأول مرة.. تشغيل النظام التعريفي للشاحنات عبر موجات الراديو RFID بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. تشغيل النظام التعريفي للشاحنات عبر موجات الراديو RFID بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف اللواء بحري أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن النظام يتكون من ( TAGs – RFID Reader – RFID Antenna ) حيث يقوم القارىء RFID بقراءة البيانات الموجودة على الملصق TAG من خلال الـ Antenna التى تقوم بارسال الاشارة الى Tags وتستقبل الرد وترسله الى القارىء RFID.
وتابع اللواء بحري أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أنه من خلاله يتم ارسال بيانات الشاحنة الى نظام الميناء الذكى لبدء العمل وتم توزيع القوارىء الالكترونية عند بوابات دخول وخروج الميناء وعند مداخل ومخارج الساحات والموازين كما يمكن لادارات المرور المختلفة بالمحافظات والاكمنة التعرف على بيانات الشاحنة من خلال قوارىء الكترونية.
وتم عمل البنية التحتية للنظام وما تشمله من قوارىء اجهزة البث والاستقبال واجهزة ربط وكابلات فايبر وربطها بنظام الميناء الذكى الذى تم بدء العمل به من افتتاح السيد رئيس الجمهورية للميناء اوائل عام 2017 ليساعد على سهولة استدعاء بيانات الشاحنات وادراجها بالنظام دون الحاجة لكتابة البيانات يدويا وعمل تقرير مرور الشاحنات وتتبعها بالميناء وتقليل تدخل العنصر البشرى فى ادخال واستدعاء المعلومات مما يحقق اعلى دقة بيانات ممكنة وبأقصى سرعة.
جدير بالذكر ان اصحاب مكاتب الشحن والوكيل الملاحى او وكيل الشحن والتفريغ يمكنه الدخول على موقع الميناء الخاص بالنظام الذكى WWW.rspa-eg.COM وتسجيل بيانات الشاحنة عبر المنظومة على الموقع الالكترونى (صادر وارد ) وتتبع اى وكيل وخلافه للشحنة وتحديد موعد سفرها او دخولها الميناء وعقب وصول الشاحنة لبوابة الميناء يقوم السائق بسداد الرسوم لموظف التحصيل واستخراج تصريح الدخول توفيرا للوقت والنفقات وعدم تدخل العنصر البشرى.
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