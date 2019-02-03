أخبار مصر | لأول مرة.. تشغيل النظام التعريفي للشاحنات عبر موجات الراديو RFID بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. تشغيل النظام التعريفي للشاحنات عبر موجات الراديو RFID بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء بحري أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن الهيئة أنشأت منظومة إلكترونية جديدة تعمل بالنظام التعريفي للشاحنات عبر موجات الراديو RFID بمينائي سفاجا ونويبع لتتبع الشاحنات داخل الميناء من خلال وضع ملصق إلكترونى على الزجاج الأمامي للشاحنات يحتوي على بيانات الشاحنة مثل رقم اللوحة واسم السائق والحمولة وغيرها للتعرف على بيانات الشاحنة من خلال قوارىء الكترونية بالميناء تقوم بقراءة الملصق بمجرد مرور الشاحنة أمامه.

وأضاف اللواء بحري أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن النظام يتكون من ( TAGs – RFID Reader – RFID Antenna ) حيث يقوم القارىء RFID بقراءة البيانات الموجودة على الملصق TAG من خلال الـ Antenna التى تقوم بارسال الاشارة الى Tags وتستقبل الرد وترسله الى القارىء RFID.

وتابع اللواء بحري أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أنه من خلاله يتم ارسال بيانات الشاحنة الى نظام الميناء الذكى لبدء العمل وتم توزيع القوارىء الالكترونية عند بوابات دخول وخروج الميناء وعند مداخل ومخارج الساحات والموازين كما يمكن لادارات المرور المختلفة بالمحافظات والاكمنة التعرف على بيانات الشاحنة من خلال قوارىء الكترونية.