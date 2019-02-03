أخبار مصر | "السكة الحديد" تعتذر عن تأخر قطار أسوان الإسكندرية بين الخطأرة والأعقاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السكة الحديد" تعتذر عن تأخر قطار أسوان الإسكندرية بين الخطأرة والأعقاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة السكة الحديد، ظهر اليوم، اعتذارها نتيجة تأخر قطار رقم ١٦٣ ركاب مميز اسوان الاسكندرية بمحطة الخطأرة والاعقاب بالكم ٨٦٤.٢٠٠ نتيجة عطل مفاجئ بجرار القطار ادى الى وجود دخنة كثيفة بالبوجى الخلفى اسفل كابينة للجرار.

وأكد المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بجرار اخر بديل واستأنف القطار رحلته بتأخير ٣٥ دقيقة وان حركة القطارات على الخطوط الطوالى تعمل بصورة طبيعية وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذى حدث.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قد شهد يوم 28 يناير الماضي، توقيع الاعلان المشترك بين هيئة السكك الحديدية وشركة للسكك الحديدية المملوكة لدولة فرنسا.

وصرح وزير النقل بأن الغرض من مذكرة التفاهم هو تقديم إطار عمل للتعاون بين الطرفين ووضع المباديء الأساسية لتقييم السلامة لمساري الجيزة بني سويف وإمبابة المناشي مضيفًا أن الهدف الاساسي لهذا التعاون هو دراسة كيفية زيادة مستوي سلامة الركاب والمزلقانات من خلال تحسين السلامة الذي يتضمن عدة أمور من بينها تقليل الحوادث، جاهزية القطار في الورش قبل بدء الرحلة، تقليل المخاطر خلال الصيانة التصحيحية والوقائية لنظم الاشارات والجرارات والسكك وجاهزية قطارات البضائع، تحسين اجراءات العمل علي الخطوط وفى الورش وكذلك وضع برامج تدريب لموظفي الهيئة.

موضحا أنه تم الإتفاق علي التعاون بين الطرفين في 6 مجالات هي إجراء تقييم وتشخيص للموقف الحالى لخطى الجيزة بنى سويف وإمبابة المناشي، القيام بزيارات ميدانية لمراكز التشغيل المحلية ومراكز الـ CTC والورش والمستودعات وبعض المزلقانات، معالجة نظام حماية القطار آليًا، إجراء تحليلات للإجراءات الموجودة لشغيل القطار وأعمال الخط والصيانة والأوضاع المتدهورة، إجراء مقابلة مع بعض موظفين الهيئة العاملين بمختلف الإدارات (السلامة والتشغيل والصيانة والبنية الأساسية والوحدات المتحركة)، تقديم عرض تقديمى أولى وتقرير يقدم توصيات على المدى القصير والطويل.



جدير بالذكر أن شركة SNCF هي شركة السكك الحديدية المملوكة لدولة فرنسا لضمان الرقابة والإدارة الاستراتيجية للمجموعة العامة للسكك الحديدية التي تقوم بتنفيذ نشاطات إدارة السكك الحديدية للركاب والبضائع بفرنسا؛ وتشغيل خدمات السكك الحديد الفرنسية بما فى ذلك شبكة السكك الحديدية للقطار فائق السرعة بفرنسا؛ وتوفر الصيانة والإشارات بالبنية الاساسية للسكك الحديدية؛ وترغب الهيئة في إجراء دراسة تقييم السلامة لزيادة مستوي السلامة في قطاع النقل بالسكك الحديدية فى مصر والاستعانة بخبرة SNCF لإجراء هذه الدراسة.