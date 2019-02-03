تعاون بين مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وشركة سيسكو لتأهيل الشباب لسوق العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مع شركة سيسكو العالمية بهدف إنشاء أكاديمية سيسكو المتخصصة للتدريب على علوم الشبكات وإنترنت الأشياء (IoT) والأمن السيبرانى (Cyber security) وعلوم البرمجيات. تم توقيع الاتفاقية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من اكتوبر بحضور الدكتور أشرف بدوى عميد الجامعة لشئون الشراكات و تطوير الأعمال وبيوتر بلوتا مديرالعلاقات المؤسيسة بسيسكو فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا. وقال الدكتور أشرف بدوى إن مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا تهدف من خلال هذا التعاون الى تطوير وتنمية مهارات الشباب وتزويدهم بالتدريبات العملية بجانب دراستهم الاكاديمية وذلك بالإضافة إلى تدريبهم على أحدث أجهزة الشكبات لسد الفجوة التى يعانى منها سوق العمل فى مصر.

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