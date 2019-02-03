شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يغادر إلى بروكسل لحضور الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد سامح شكرى وزير الخارجية، متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى المُقرر عقده غدا الاثنين.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزارى سيشهد تباحثاً وتبادلاً للرؤى بين وزراء خارجية الدول المشاركة إزاء عدد من القضايا محل اهتمام الجانبيّن العربى والأوروبى فى مختلف المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المُقرر انعقاد القمة العربية الأوروبية بحضور قادة ورؤساء الدول والحكومات العربية والأوروبية، والتى ستستضيفها مصر، يومى 24 و25 فبراير الجارى.

واختتم حافظ، مشيراً إلى أن القمة العربية الأوروبية المُرتقبة تُعد هى الأولى من نوعها، وتأتى على ضوء حرص الطرفين العربى والأوروبى على الدفع بأوجه التعاون وإحداث نقلة نوعية فى العلاقات العربية الأوروبية.