شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول فى الدورى الثقافى بمسابقة إبداع 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت جامعة القاهرة بالمركز الأول فى مسابقة دورى المعلومات الثقافى التى تجرى ضمن منافسات مهرجان إبداع فى موسمه السابع لعام 2019، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة للجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تحرص على تنمية مهارات طلابها فى مختلف المجالات، التي تؤهلهم للتفوق والإبداع، والمشاركة في المنافسات المختلفة.

وتتضمن مسابقة إبداع 7، المجالات الأدبية والعلمية والفنية، بمشاركة 145 جامعة ومعهد عالى وأكاديميات حكومية وخاصة.