شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى منطقة جزيرة إمبابة بالجيزة يبدأون طلاء المنازل بلون موحد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أهالى جزيرة إمبابة بحى شمال الجيزة، فى دهان منازل المنطقة بالجهود الذاتية، بلون موحد، كمبادرة بعد رصف حوارى المنطق بالانترلوك.

وأكد محمد نور الدين رئيس حى شمال الجيزة، ل الخليج 365، أن الأهالى بادرو بطلاء المنازل، بعد رصف الشوارع، مشيرا إلى أن رصف الشوارع يأتى ضمن الخطة الاستثمارية 2018 - 2019 الجارى تنفيذها، موضحا أن أعمال تطوير الشوارع تشمل رصف الطرق ومراجعة الإنارة وصيانة أعمدة الإنارة.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعلن عن رصف 67 حارة ضيقة ببلاط الانترلوك بمنطقتى الجزيرة وإمبابة القديمة بحى شمال الجيزة ضمن خطة الدولة فى تطوير المناطق العشوائية والشعبية.