وفد من قيادات العاصمة الإدارية يلتقى أبناء الجالية المصرية فى النمسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد من قيادات العاصمة الإدارية الجديدة- يزور فيينا حاليا، اليوم الأحد، مع أبناء الجالية المصرية فى النمسا، لشرح الإنجازات وحجم التطور فى مشروعات التنمية المختلفة بالعاصمة الإدارية.
وعقد الوفد لقاءات مع أعضاء النادى المصرى فى فيينا، وفى مقر الكنيسة القبطية فى النمسا، وذلك فى إطار المنتدى التعريفى الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة للمصريين فى الخارج، والذى يستمر عدة أيام، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء أحمد زكى عابدين.
وأكد أعضاء الوفد- خلال اللقاءات- أن العاصمة الإدارية هى نقلة نوعية فى جهود التنمية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى أول مدينة ذكية تقدم نموذجا حضاريا وإنسانيا يليق بمصر.
ويضم الوفد رئيس القطاع العقارى بالعاصمة الإدارية اللواء مجدى أمين، والمتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية العميد خالد الحسينى، ومدير مكتب رئيس العاصمة الإدارية محمد خيرى، وآخرون.
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