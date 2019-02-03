شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تدين تفجيرات مقديشيو الإرهابية وتدعو لمواجهة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، التفجيرات الإرهابية التى وقعت بالعاصمة الصومالية مقديشو، فى انفجار سيارة مفخخة أدت إلى مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين.

وقالت المنظمة فى بيان لها، إن الإسلام عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب، قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)

ودعت المنظمة العالم أجمع، إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة التطرف بكافة أشكاله، والعمل على التصدي لهؤلاء المجرمين، حيث بات التصدي لهذا الإرهاب الأسود واجبا دينيا وسياسيا وإنسانيا، وقد قال تعالي: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وتقدمت المنظمة بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعية الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم كله لهيب التطرف والإرهاب.