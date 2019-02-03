رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة يتابع مشروعات الإحلال والتجديد بالشرابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى للقاهره الكبرى، أعمال الاحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى، بالشرابية بشوارع بكرالمنياوي ومصنع الورق وبلال والشيخ إدريس والحريرى. وأكد رئيس الشركة أن أعمال إحلال وتجديد الشبكات بالمنطقة انتهى تقريبا ووصلت نسبه التنفيذ بمنطقه المظلوم بنسبه 90%، وأعطى حسن اشاره البدء بالعمل بدرب السكة الحديد. وأضاف حسن أن شركة القاهره بدأت برصف الشوارع التي انتهى العمل بها، مشيراً ان المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العاليه تحظى بالاهتمام فى خطه الاحلال والتجديد للشركة، وأن أعمال الاحلال والتجديد للشبكات بالشرابية بلغت تكلفتها 11مليون جنيه حوالي 3500م. رافق رئيس الشركة فى جولته النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية.

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