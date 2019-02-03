شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف الاجتماع الإقليمى الوزارى الإفريقى للجنة وضع المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019، وفى ضوء انعقاد الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة فى نيويورك خلال الفترة من 11 إلى 22 فبراير الجارى، يعقد المجلس القومى للمرأة "الإجتماع الإقليمى التشاورى الوزارى الإفريقى للجنة وضع المرأة فى دورتها الثالثة والستين CSW 63" بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ، ومفوضية الاتحاد الافريقى ، ومكاتب الأمم المتحدة للمرأة ، وذلك خلال الفترة من 3 - 6 فبراير بالقاهرة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، فى بيان لها، أن هذا الاجتماع التحضيرى يعقد للمرة الأولى فى مصر ، وكان يعقد كل عام بمقر الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا قبل فعاليات اللجنه بالأمم بنيويورك.

وأضافت رئيسة المجلس أن الاجتماع يهدف إلى الخروج بتوصيات موحدة ، وبلورة موقف أفريقى موحد حول الموضوع المطروح مناقشته وهو "نظم الحماية الاجتماعية وفرص الاستفادة من الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة ".

وأكدت مرسى أن المؤتمر التحضيرى يتضمن اجتماعا مع الخبراء بالقارة الإفريقية خلال يومى 3 - 4 فبراير، يعقبة اجتماعا بالوزراء بالقارة خلال يومى 5 - 6 فبراير، بهدف تعريفهم بأهداف لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وأى تقدم حادث فى الوضع الراهن ، والربط بين الثلاث محاور التى سوف تناقشها اللجنة هذا العام، والتقدم المحرز فى أفريقيا ، والتعرف من الوزراء على التحديات والعقبات التى تواجههم فى هذا المجال.