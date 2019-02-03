شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" توسع دائرة أعمال الرصد والمكافحة للجراد الصحراوى بسواحل البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، مواصلة اللجان الفنية تكثيف أعمال مكافحة الجراد الصحراوى فى 5 مناطق بالمنطقة الحدودية على الحدود المصرية شمال خط عرض 22 حتى منطقة أبورماد لملاحقة الأسراب المشتتة التى تمت مكافحتها على مدار الـ5 أيام الماضية.

فيما كلف الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والدكتور ممدوح السباعى بمتابعة أعمال المكافحة على أرض الواقع فى مناطق حلايب وأبورماد.

ووفقا لتقرير رسمى اليوم الاحد، قامت اللجان الفنية بتوسع دائرة المكافحة وأعمال الرصد للجراد الصحراوي لمساحة 1420 هكتار، بدلا من 900 هكتار الأسبوع الماضي، وذلك في مناطق أبورماد ووادي حوضين ووادي الدئيب ووادي الزعفة، ضمن خطة الرصد والمكافحة لجميع الجراد الصحراي، إعتمادا علي أجهزة المكافحة والتنسيق بين مختلف قواعد الجراد في المناطق الشرقية والغربية من البلاد لمنع وصول أية تجمعات من الجراد الصحراوي بإتجاه الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل أو مناطق الإستصلاح الجديدة.

وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ، إن لجان المسح والاستكشاف تتابع حالة الطقس أولا بأول لعلاقته بمناطق الامطار والمساحات الخضراء بإعتبارها من المناطق الأكثر جذبا للجراد الصحراوي، والتي يمكن من خلالها وضع البيض، موضحا أن غرفة المعلومات بالإدارة تتابع تلك التطورات أولا بأول بالاضافة الي التطورات الخارجية في السودان والسعودية لتحديد إتجاهات الأسراب في حالة خروجها من الدول المجاورة والتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" للوقوف علي حقيقة الموقف وتحديد إتجاهات الرياح وتنسيق أعمال المكافحة مع هذه الدول، والتنسيق مع المنظمة الدولية لتبادل المعلومات والبيانات حول حركة الجراد بين الدولة لضمان نجاح السيطرة.

وشدد "السباعي"، علي مواصلة الرصد والتتبع لأية تجمعات للجراد الصحراوي والتعامل الفوري معها وتوفير الدعم اللازم بهذا الشأن لضمان النجاح لمنظومة مكافحة الآفات الزراعية، مشيرا إلي أهمية تكثيف أعمال الرصد والمتابعة للجراد الصحراوي من خلال تدقيق البيانات وتوفير مختلف أشكال الدعم اللازم للجان الفنية في 55 قاعدة جراد تنتشر بمختلف المحافظات المصرية.