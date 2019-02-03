شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجي الأزهر تستنكر الهجوم على جنود وحدة مكافحة الإرهاب فى بوركينافاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بقوة الهجوم الإرهابى الذى قام بها مسلحون إرهابيون على جنود وحدة مكافحة الإرهاب التى تعمل فى منطقة ناسومبو شمال بوركينافاسو، مما أدى إلى مقتل 4 جنود، وإصابة 5 آخرين.

وأكدت المنظمة، فى بيان لها، أن أسوأ ما ابتليت به الأمة الإسلامية فى هذا الزمان: جماعات التكفير والإرهاب التى انتشرت في طول البلاد وعرضها، تسفك الدماء، وتُزهق الأرواح، وتنشر الفزع والرعب في قلوب الآمنين المسالمين، مُدعين أنهم يجاهدون في سبيل الله، والحق أنهم عين المفسدين المحاربين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

ودعت المنظمة قادة الرأى فى العالم أجمع، إلى التصدى المادى والمعنوى لهذه العصابة المجرمة من الإرهابيين، وكبح جماحها بقوة الفكر والسلاح، والقضاء النهائي على أوكار المخربين والمتطرفين أياً كان جنسهم أو موطنهم.

وتقدمت المنظمة فى بيانها بخالص العزاء لأهالى الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.