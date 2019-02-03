شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستعرض أوجه التعاون القضائى مع سفير بولندا فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الأحد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، السفير "ميهاو وابيندا" سفير بولندا بالقاهرة، بديوان عام وزارة العدل وذلك لبحث سبل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين لاسيما فى الشأن القانونى والقضائى.



وزير العدل والسفير البولندى وزير العدل والسفير البولندى

وقالت وزارة العدل فى بيان لها اليوم، ن الجانبان استعرضا أوجه التعاون القضائي والاتفاقيات الموقعة بين البلدين وفرص تطويرها في المستقبل خاصة في مجال الانابات القضائية.







كما تطرق اللقاء الي اقتراح استقبال وفد قضائي من بولندا للتشاور حول تنظيم تبادل الخبرات القضائية والقانونية بين البلدين والعمل علي توطيد العلاقات في المجال الجنائي.



