شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطار أسوان - الإسكندرية نتيجة عطل مفاجئ بالجرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد ظهر اليوم عن اعتذارها نتيجة تأخر قطار رقم 163 ركاب مميز أسوان - الإسكندرية بمحطة الخطأرة والأعقاب بالكم ٨٦٤.٢٠٠ نتيجة عطل مفاجئ بجرار القطار أدى إلى وجود دخنة كثيفة بالبوجى الخلفى أسفل كابينة للجرار . وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد أنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بجرار آخر بديل واستأنف القطار رحلته بتأخير 35 دقيقة وأن حركة القطارات على الخطوط الطوالى تعمل بصورة طبيعية وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذى حدث .

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