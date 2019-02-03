شكرا لقرائتكم خبر عن سكك حديد أسوان: استبدال جرار قطار الإسكندرية المميز بآخر.. واستئناف الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس حسين الرشيدى، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، عن ملابسات تعطل قطار رقم 163 المميز أسوان- الإسكندرية، موضحا أن حريق اندلع بمقدمة القطار خلال مروره بين قريتى الأعقاب وبلانة شمال أسوان، ولم يسفر عن أى إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح، حيث تم السيطرة على الحريق من خلال فريق الصيانة بالسكة الحديد.

وأوضح رئيس المنطقة الجنوبية، في تصريحات صحفية، أنه تم فصل الجرار، واستبداله بجرار آخر، لاستكمال رحلته إلى الإسكندرية.