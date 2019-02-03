شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لوزير الاقتصاد الألمانى: الشعب لديه إرادة للحفاظ على استقرار بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "بيتر التماير" وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى بجانب وفد كبير من أعضاء البرلمان الألمانى ومسئولى كبرى الشركات الألمانية. وأكد الرئيس السيسى أن إرادة الشعب المصرى فى الحفاظ على أمن واستقرار بلاده وتنميتها هى خير ضمانة لاستدامة الاستثمارات فى مصر . صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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