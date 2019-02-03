"القابضة للمياه": نفذنا وحدات معالجة لخدمة 20 ألف مواطن يومياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمد عبدالناصر:

قال الدكتور رفعت عبدالوهاب، مدير مشروع تكنولوجيا الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب RFB في مصر، إن الشركة القابضة لمياه الشرب نفذت المشروع في محافظة المنيا اعتمادا على أبعاد اقتصادية واجتماعية، مؤكدا السعي للتعامل مع حلول اقتصادية مياه آمنة طبقا للمواصفات المصرية.

وأشار عبدالوهاب، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والأمم المتحدة، الأحد، إلى أن التكنولوجيا RFB تعتمد تنقية مياه الشرب من وسط طبيعي في محطة تنقية تقليدية، وذلك من خلال تحليل نوعية المياه وتاريخها مع التلوث، والاعتماد على رشيح المياه النهر.

ولفت إلى أن الاعتماد على تكنولوجيا تنقية المياه يمر بترشيح ومعالجة وتخسر وعمليات أخرى خاصة بالتنقية، ولكن بالاعتماد على تكنولوجيا RFB نتعدي تلك العمليات ونعمتد على عملية الترشيح فقط وهو ما يقلل من التكلفة.

وأضاف أن التكلفة الاقتصادية منخفضة مقارنة بالطرق التقليدية إذ أن تكلفة الوحدة لا تتعدى 400 الف جنيه والتي تنتج حوالي 2000 متر مكعب مياه في اليوم، وتخدم 20 ألف نسمة في الوقت الذي تتكلف محطة تقليدية حوالي 10 مليون جنيه، فضلا عن أنها تستغرق وقتًا كبيرًا يتعدى السنة، في حين أن التكنولوجيا الجديدة تستغرق شهر ونصف فقط.

وأشار إلى أن تلك التكنولوجيا يتم استخدامها حول العالم في فرنسا بنسبة 50%، و80% سويسرا، وفي الولايات المتحدة هناك عدد كبير من القطاعات، مؤكدا أننا نسعي لتنفيذها في القري الفقيرة في مصر.

ولفت "عبدالوهاب" إلى أنهم نفذوا 6 وحدات في إمبابة، وعدد أخر في الحوامدية، وإجمالا تم تنفيذ 61 وحدة متفرقة في الأقصر وسوهاج والمنيا وقنا، وتم اعتمادها في وزارة الصحة.

وأكد أن تلك التكنولوجيا لم نستطيع تنفيذها في بعض المحافظات كانت نوع التربة غير مناسبة لتنفيذ الوحدات منها المنوفية واغلب محافظات الدلتا لأن التربة طينية.