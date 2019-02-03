برلمانى يوزع سجائر كليوباترا على النواب خلال اجتماع لجنة الصناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وزع النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن العمرانية بالجيزة، علب سجائر كيلوباترا على أعضاء البرلمان في حضور قيادات الشركة الشرقية للدخان، للمقارنة بين العبوات المنتجة محليًا والمقلدة والمهربة عبر المنافذ الجمركية، منتقدًا تساهل المسئولين الحكوميين في دخول هذه السجائر بالمخالفة للقانون وبالإضرار بسمعة الشركة الشرقية للدخان التابعة لقطاع الأعمال العام، متهمًا مسئولي الشركة بإهدار المال العام.

وحرص نواب الشعب على الحصول على علب سجائر من المنتجة داخل مصانع الشركة في مصر والمقلدة في الشركة المشابهة في ألبانيا، والتي استعرضها النائب محمد فؤاد خلال اجتماعه في لجنة الصناعة، لعرض طلب الإحاطة الذي تقدم به حضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهانى أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان، والمهندس فرج مراد رئيس قطاعات التصدير بالشركة الشرقية للدخان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة وحماية العلامة التجارية لها وتحديداً منتج كليوباترا، والوقوف على استراتيجية طرح الشركة لحصة إضافية في البورصة.

تصرف النائب محمد فؤاد، أصاب المسئولين الحكوميين بحالة وجوم بسبب وضوح الفرق بين السجائر المقلدة والحقيقية خاصة سجائر كليوباترا كوين التي قلدت وسجلت باسم شركة ألبانية ويتم تصديرها إلى مصر وبيعها.

وقال محمد فؤاد ردًا على سؤال زملاءه عن كيفية شراء هذه السجائر المقلدة قائلًا: "اشترتها من الكشك اللي قدام مجلس النواب، وممكن حضرتك تشتريها كمان من شارع بابا البحر في وسط القاهرة بأى كمية عايزينها".​