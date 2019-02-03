النواب يحيل قرارات جمهورية إلى اللجنة التشريعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عدد من القرارت الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وجاءت القرارت رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق الإعفاء المتبادل لحاملى جوازات السفر والخاصة بين مصر ومملكة البحرين، ورقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية) مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 9/12/2018 ، ورقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الاروبي فى إطار إدارة الدعم الموحد من 2017 لـ 2020 الموقع فى 29/10/ 2017 والخطابات المتابدلة المكملة لها، ورقم 55 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين مصر و المركز الالمانى للدراسات الدولية ممثل عن جامعات تطبقية المانية الموقع فى برلين 29 اكتوبر 2018.

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائبة ميرف إليكسان مطر و60 نائبا آخرين بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الكريم زكريا و 60 نائبا آخرين بتعديل أحكام قانون 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى وعلى أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم إلى لجنة القوى العاملة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد الكريم زكريا و 60 نائبا أخرين بتعديل القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب حسين غينتة و 60 أخرين بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العامة والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى و 60 اخرين بشأن تعديل قانون ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن والشئون الدستورية والتشريعية.​