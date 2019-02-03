"من الثاني الابتدائي للثالث الثانوي".."التعليم" تتيح مناهج الفصل الدراسي الثاني عبر موقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أتاحت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الإلكتروني على الانترنت، معظم مناهج الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2018/2019، للصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

ولم تتح الوزارة حتى الآن، مناهج الفصل الدراسي الثاني لنظام التعليم الجديد، بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الثانوي.

ويمكن للطلاب الحصول على النسخ الإلكترونية من الكتب المدرسية من خلال الرابط التالي: http://elearning1.moe.gov.eg/