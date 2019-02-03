"برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات": هدفنا نشر طرق مبتكرة لتنقية المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- علاء أحمد:
قالت رانيا هدية، مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إنهم سعوا بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الاعتماد على الطرق غير التقليدية للحفاظ على مياه الشرب، مشيرا إلى أنهم راعوا تنفذ برنامج التنمية المستدامة 2030.
وأضافت هدية، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أنهم استطاعوا تنفيذ التنمية العمرانية المستدامة، بالشراكة مع الشركة القابضة في تنفيذ طريقة مبتكرة في المنيا باستخدام تكنولوجيا rbf مشروع تكنولوجيا الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب، بتكلفة 5% فقط من الطرق التقليدية.
ولفتت إلى أنها تجربة مثمرة، فالوحدات المنفذة فعالة في التعامل مع السدة الشتوية، ونسعى لتنفيذها في عدد من المحافظات.
وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق، طلب داسة جدوي لتنفيذ تلك الوحدات على مستوى الجمهورية.
وأكدت مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أنهم يهدفون لنشر الابتكار في المياه والصرف الصحي من خلال طرق مبتكرة تكلفتها منخفضة.
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