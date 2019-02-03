"ارتفاع ثم انخفاض وأمطار وسيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات جديدة للطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد، غدا وبعد غد، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، لتكون أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 7-8 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي لها.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن هذا الارتفاع سيبلغ ذروته يوم الثلاثاء، مصحوبا بنشاط الرياح الجنوبية على شمال وغرب البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المكشوفة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضاف البيان أن درجات الحرارة ستنخفض يوم الأربعاء، بقيم تتراوح من 9-10 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء، وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، على أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد.

ونصحت الهيئة خلال تلك الفترة بعدم تخفيف الملابس، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الفترة فهي كالآتي:

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 26 إلى 28 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 24 إلى 26 درجة مئوية.

محافظـات الوجه البحري والقاهرة من 27 إلى 31 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيـد من 29 إلى 32 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيـد من 30 إلى 33 درجة مئوية.

محافظات جنوب ســيناء من 25 إلى 28 درجة مئوية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومي الأربعاء والخميس فهي كالاتي:

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 18 إلي 17 درجة مئوية.

محافظـات الوجه البحري والقاهرة من 20 إلى 19 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيـد من 21 إلى 20 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 30 إلى 29 درجة مئوية.

محافظات جنوب سـيناء من 27 إلى 25 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين في المحافظات باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة في المناطق المعنية بالسيول هذا، ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الأتي 24646721.